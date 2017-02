Nishikori vence de virada e enfrenta Dolgopolov na decisão de Buenos Aires Agência Estado Link



Cabeça de chave número 1 e quinto colocado do ranking mundial, o japonês Kei Nishikori teve certa dificuldade neste sábado, mas confirmou o favoritismo e se garantiu na decisão do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, disputado em quadras de saibro.



Diante do tenista local Carlos Berlocq, algoz do brasileiro Thiago Monteiro nas quartas de final, Kei Nishikori perdeu o primeiro set, mas conseguiu se recuperar. Venceu, assim, por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.



Seu adversário na decisão será o ucraniano Alexandr Dolgopolov. Mesmo atuando diante do favorito espanhol Pablo Carreño Busta, cabeça de chave número 4, o tenista da Ucrânia não se intimidou e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.



A decisão deste domingo será a sexta partida entre os dois tenistas. E, se depender do retrospecto, o ucraniano tem muito a se preocupar: Kei Nishikori venceu todos os cinco confrontos anteriores.



Alexandr Dolgopolov, que ocupa atualmente a 66.ª posição do ranking, tentará em Buenos Aires obter o seu terceiro título da carreira. Já o tenista japonês, que será o adversário do brasileiro Thomaz Bellucci na estreia do Rio Open, busca o seu 12.º troféu.







