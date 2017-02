Sevilla vence Eibar por 2 a 0 e assume vice-liderança no Campeonato Espanhol Agência Estado Link



Sábado - 18/02/2017 - 20h20





Comentários via Facebook:





O Sevilla não deu chances para a surpresa neste sábado. Jogando em casa e buscando não deixar o Real Madrid escapar na liderança, a equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli confirmou o favoritismo e derrotou o Eibar por 2 a 0, em casa, em duelo válido pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol.



O resultado deixou temporariamente o Sevilla na vice-liderança da competição com 49 pontos, três a menos do que o Real Madrid. O time do técnico francês Zinedine Zidane, contudo, tem dois jogos a menos. E o Barcelona, que soma 48 pontos e encara o Leganés, pode retomar a segunda colocação neste domingo. Já o Eibar está em sétimo, com 35.



Apesar do favoritismo, o Sevilla se atrapalhou no início com a boa marcação do Eibar. Diferentemente do jogo vistoso pregado por Jorge Sampaoli, a equipe apelou em alguns momentos para os lançamentos longos, o que acabou surtindo efeito aos 30 minutos: após disputa no meio de campo, Jovetic deu bonito passe e Pablo Sarabia abriu o placar.



O duelo, contudo, seguiu indefinido até os minutos finais. Somente aos 45 do segundo tempo, quando Vitolo aproveitou rápido contra-ataque, recebeu passe dentro da área e completou para as redes, o Sevilla teve maior tranquilidade.



Ainda neste sábado, mesmo jogando em casa o La Coruña foi surpreendido pelo Alavés e perdeu por 1 a 0. Manu Garcia, de pênalti, marcou o gol do triunfo aos 23 minutos do segundo tempo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão