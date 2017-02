Richarlison faz dois, Fluminense ganha do Volta Redonda e segue 100% no Carioca Agência Estado Link



O Fluminense segue 100% no Campeonato Carioca. Neste sábado, na quinta e última rodada da primeira fase da Taça Guanabara, a equipe não teve qualquer problema para superar o Volta Redonda, no estádio de Moça Bonita, no Rio, mesmo jogando com um time reserva. Venceu por 3 a 0, com dois gols de Richarlison, e eliminou o adversário do primeiro turno da competição.



Com o excelente resultado, o Fluminense chegou aos 15 pontos e consolidou a sua liderança no Grupo C. Já o Volta Redonda se manteve com seis e desperdiçou chance de se classificar à semifinal da Taça Guanabara. A vaga ficou com o Vasco, que venceu a Portuguesa e chegou aos nove pontos. As semifinais serão disputadas no próximo final de semana.



Mesmo precisando da vitória e enfrentando um Fluminense totalmente reserva, o Volta Redonda não conseguiu se impor e pouco ameaçou no início. E o time do técnico Abel Braga, assim, foi controlando cada vez mais o duelo. A primeira boa chance veio com Richarlison, aos 10, aproveitando cruzamento de Renato - a cabeceada saiu por pouco. E, apenas três minutos depois, o próprio atacante fez boa jogada, passou por dois marcadores e bateu no canto, rasteiro, anotando um belo gol.



Atônito e inoperante, o Volta Redonda sequer conseguia trocar passes no campo ofensivo. Defendia-se com 10 jogadores, mesmo com a necessidade da vitória, e convidava o adversário a atacar. O Fluminense, então, se aproveitou.



Já aos 32 minutos, com a partida plenamente dominada, Marquinho bateu escanteio e Reginaldo completou. O Volta Redonda ainda buscava assimilar o gol quando, apenas dois minutos depois, em nova cobrança de escanteio, Richarlison aproveitou a sobra, bateu firme e marcou o seu segundo na partida - e o terceiro do Fluminense.



O panorama seguiu o mesmo no segundo tempo: o Volta Redonda se mantinha acuado e a equipe de Abel Braga desperdiçava inúmeras oportunidades. A principal delas veio aos 15 minutos, quando Maranhão saiu frente a frente com Douglas Borges, mas bateu mal e facilitou a defesa do goleiro.



Aos poucos, o próprio Fluminense foi diminuindo o ritmo. Diego Souza ainda desperdiçou pênalti para o Volta Redonda, defendido por Marcos Felipe, apenas o terceiro goleiro. Richarlison também marcou mais um, mas a arbitragem assinalou impedimento. O gol, porém, não fez falta. O time de Abel Braga teve uma atuação sólida e avançou com grande campanha à semifinal da Taça Guanabara.



FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 3 x 0 VOLTA REDONDA



FLUMINENSE - Marcos Felipe; Renato, Reginaldo, Frazan e Marquinhos Calazans; Pierre, Wendel (Osvaldo) e Marquinho; Marcos Junior (Maranhão), Lucas Fernandes (Danielzinho) e Richarlison. Técnico: Abel Braga.



VOLTA REDONDA - Douglas Borges; Henrique (Caio Cézar), Felipe, Luan e Cristiano; João Cleriston (Diogo Alves), Marcelo e Higor Leite; Luís Gustavo, Octávio (Diego Souza) e David Batista. Técnico: Cairo Lima.



GOLS - Richarlison, aos 13 e aos 34, e Reginaldo, aos 32 minutos do primeiro tempo.



CARTÕES AMARELOS - João Cleriston e Diogo Alves (Volta Redonda).



ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique.



RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.



LOCAL - Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).







