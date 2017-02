Jovem de 21 anos morre em capotamento Ronaldo Ruiz Galdino Link



Sábado - 18/02/2017 - 18h41





Comentários via Facebook: Atualização: 18h51 de 18/02/2017



Stefani Aparecida Dias da Silva, de 21 anos, morreu em um capotamento na rodovia Assis Chateaubriand, em Braúna, durante a manhã deste sábado (18). Ela estava no veículo com a família, que é de Matão (SP). O pai da vítima, um pedreiro de 55 anos, e a mãe dela, de 52, ficaram feridos e foram internados na Santa Casa de Penápolis.



Segundo o boletim de ocorrência, o pai da jovem conduzia o automóvel pela rodovia, no sentido Braúna-Clementina, quando perdeu o controle da direção, foi para o acostamento e colidiu em um barraco. Ao tentar retornar para a pista, o veículo capotou. Stefani, que estava no banco traseiro, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.



Seus pais foram levados ao hospital por uma ambulância. Eles permaneceram na Santa Casa em observação. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro ficou destruído. O pedreiro passou por exame etilométrico (bafômetro), que deu negativo.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão