'Carnaval com Cristo' realiza sua 15ª edição Larissa Mendes - Especial para a Folha Link



Sábado - 18/02/2017 - 18h18





A expectativa para esse ano é de que mais jovens participem da festa, pois o evento tem o intuito de aproximar ainda mais a população da igreja.



“Nós sempre buscamos que todos tenham um encontro com Cristo em uma data que é considerada uma grande exposição a perigos e a violência, o grande foco de festa é que as pessoas estejam realmente conectadas com Cristo não só no carnaval, mas em outras épocas do ano também”, afirma o padre Orlando Maffei.





