Prefeitura tem prazo de 6 meses para adequar escolas e ginásio

Caso descumpra a determinação, a Prefeitura deverá pagar multa diária de R$ 3 mil. A decisão foi publicada no último dia 27 pelo juiz Luciano Brunetto Beltran.



A medida atende ação civil pública aberta pelo promotor Fernando César Burghetti, para apurar a situação de espaços que têm concentração de público, como templos religiosos, ginásios desportivos e escolas.



O objetivo era descobrir quantos deles têm o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e o alvará de licença municipal, documentos que comprovam que os locais estão preparados para uma situação de incêndio ou de pânico, possuem equipamentos para o controle de chamas, saídas de emergência, equipe treinada, bem como outras obrigações exigidas.





