Justiça Federal faz cadastro de entidades para projetos sociais

As informações são da assessoria de imprensa da Justiça Federal de São Paulo. As entidades devem atuar, preferencialmente, nas áreas de assistência às vítimas de crime, educação, saúde, assistência à ressocialização de apenados e prevenção da criminalidade. Também serão considerados projetos não enquadrados nas categorias mencionadas, desde que prestem serviços de relevância social.



Instituições interessadas devem protocolar até o próximo dia 6 o pedido de inscrição na 1ª Vara do Fórum Federal de Araçatuba, na avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 1.534, Vila Estádio. O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.



Para ver quais os requisitos do cadastramento, a lista dos documentos a serem apresentados no ato de inscrição, bem como o modelo do formulário e requerimento que deverá ser preenchido, acesse o link http://www.jfsp.jus.br/assets/Uploads/administrativo/NUCS/decisoes/2017/170208editalaraatuba.pdf.





