Justiça manda empresário replantar 425 árvores

Sábado - 18/02/2017 - 18h03





A condenação é decorrente de ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público contra o empresário em maio de 2015, em virtude da eliminação total de 17 árvores nativas, sem autorização prévia de órgão ambiental. Segundo o MP, o homem também não realizou a recuperação do meio ambiente local. Para a Promotoria, a condenação busca evitar novos e maiores danos ambientais e recuperar a área degradada, bem como o pagamento de indenização.



Conforme a sentença, o empresário alegou não ser proprietário da fazenda, razão pela qual não teria como ser responsável por qualquer degradação, assim como realizar o reflorestamento. Segundo ele, o dano foi involuntário e ocorreu após a limpeza da área para plantação de cana-de-açúcar. Na ocasião, conforme contestou à Justiça, pés de eucalipto caíram sobre demais árvores, cuja a espécie não foi informada, que já estavam danificadas. O empresário alegou ainda desconhecer normas ambientais.





