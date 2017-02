Dez municípios da região terão revisão do eleitorado Amanda Lino Link



Dez cidades da região estão entre os 79 municípios paulistas, pertencentes a 37 zonas eleitorais, que passarão por revisão obrigatória do eleitorado, que inclui a identificação de biometria. A medida é prevista na resolução 395, aprovada na tarde da última quinta-feira (16) pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).Os eleitores deverão comparecer aos cartórios de suas respectivas zonas para revisão dos seus dados e coletas de digitais entre 13 de março deste ano a 30 de março de 2018. O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, nas sedes dos cartórios. Quem não comparecer à revisão terá o título cancelado.Os municípios que terão revisão obrigatória são Auriflama, Bilac, Gabriel Monteiro, General Salgado, Guararapes, Guzolândia, Nova Castilho, Rubiácea, Piacatu e São João de Iracema.



