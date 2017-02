Chelsea derrota o Wolverhampton e avança às quartas da Copa da Inglaterra Agência Estado Link



O Chelsea segue com excelente desempenho na temporada. Líder disparado do Campeonato Inglês, com oito pontos de vantagem sobre o vice Manchester City, a equipe venceu o Wolverhampton neste sábado por 2 a 0, mesmo jogando fora de casa, e se garantiu nas quartas de final da Copa da Inglaterra.



O Wolverhampton havia protagonizado uma das grandes surpresas da fase anterior da competição - derrotou o Liverpool, no campo do adversário, por 2 a 1. Mas o time do técnico italiano Antonio Conte jogou com seriedade, afastou a "zebra" e eliminou o adversário da segunda divisão nacional.



O jogo, contudo, não foi simples. Logo aos quatro minutos, Saville acertou a trave e demonstrou que o Wolverhampton estava focado em repetir o feito da fase anterior. O Chelsea, por sua vez, pouco produzia. E o primeiro tempo acabou truncado, com muita disputa no meio de campo e poucas chances criadas.



Somente aos 17 minutos da etapa final, enfim, o Chelsea despertou. Primeiro Diego Costa deu dois cortes no zagueiro e bateu com perigo. E, apenas dois minutos depois, após boa troca de passes do sistema ofensivo, Willian recebeu na entrada da área e cruzou na cabeça de Pedro, que só desviou para as redes.



A partir do gol, o Wolverhampton perdeu qualquer ímpeto. O Chelsea desperdiçava inúmeras oportunidades até que, aos 44 minutos, a bola sobrou limpa e o atacante Diego Costa finalizou cruzado, com precisão, assegurando a classificação.







