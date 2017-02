Apadrinhados: semelhanças sem coincidências em Guararapes Da Redação Link



Sábado - 18/02/2017 - 17h27





Comentários via Facebook: Atualização: 17h28 de 18/02/2017









Leia também:

- Apadrinhados vão custar R$ 6,4 mil em Guararapes

- Câmara de Birigui aprova criação de 18 cargos com supersalários



E, na quinta maior cidade da região, a mesma quantidade de postos sem concurso recebeu aval do Legislativo, porém, para serem preenchidos na Prefeitura. Assim como na “cidade pérola”, em Guararapes, os salários para as funções de livre nomeação superam, e muito, a média do que recebe a classe trabalhadora no município. Dos 18 cargos comissionados, para 14, o salário é de R$ 6.494,69.



As semelhanças não param por aí. Ambas as localidades sofreram com o impacto da crise econômica enfrentada no Brasil, o que levou ao enxugamento no mercado de trabalho e à queda no faturamento das empresas. Entretanto, é no campo político que vem a atitude em comum mais abominável. Tanto em Birigui como em Guararapes, os projetos de “reestruturação” dos quadros funcionais´, como gostam de chamar os políticos, foram apresentados para receber aprovação a toque de caixa, sem o mínimo de discussão.



Em Birigui, o texto foi protocolado no Legislativo no mesmo dia em que entrou em votação. Ou seja, em regime de urgência. Na cidade vizinha, debate também não houve. Não foi à toa que um dos três vereadores contrários, Thiago Lazanha (SD), disse, em mensagem postada no Facebook, que, pela complexidade da matéria, quatro dias não eram suficientes para se chegar a uma conclusão segura.



Para promover o costumeiro apadrinhamento, os políticos demonstram não ter nada a temer. As atitudes se assemelham porque, em geral, sabem que propostas como essas só aumentam a insatisfação popular contra eles. Não é, portanto, mera coincidência. São semelhanças que ocorrem de caso pensado, por mais que essa observação soe estranha.



É por essa forma comum de agir que vêm as argumentações pouco convincentes da classe política, como as feitas nesta semana, em entrevista à Folha da Região, em defesa dos comissionados. Vadão da Farmácia (PTB), presidente da Câmara de Birigui: “O assessor é quem cuida da vida política dos vereadores”.



Cristiano Salmeirão (PTB), ex-vereador e prefeito de Birigui: “Eu tive assessor por 12 anos. Não vou cuspir no prato que comi”. Ou ainda do presidente da Câmara de Guararapes, Célio Aparecido Rodrigues (PSD), para quem o município precisa colocar um chefe em cada setor. Isso, considerando que, pelo Brasil afora, muitas prefeituras reduziram o número de secretarias para cortar gastos. Como se percebe, a propalada austeridade com o dinheiro público ficou só nos discursos de campanha eleitoral.

Depois de Birigui, Guararapes. Só muda a cidade e o poder. No polo calçadista, a Câmara deu um tapa na cara da população, ao aprovar a criação de 18 cargos comissionados em sua própria estrutura com salários superiores a R$ 4,5 mil no mesmo dia em que o prefeito Cristiano Salmeirão (PTB) disse que o município não tinha dinheiro para comprar uniformes escolares.E, na quinta maior cidade da região, a mesma quantidade de postos sem concurso recebeu aval do Legislativo, porém, para serem preenchidos na Prefeitura. Assim como na “cidade pérola”, em Guararapes, os salários para as funções de livre nomeação superam, e muito, a média do que recebe a classe trabalhadora no município. Dos 18 cargos comissionados, para 14, o salário é de R$ 6.494,69.As semelhanças não param por aí. Ambas as localidades sofreram com o impacto da crise econômica enfrentada no Brasil, o que levou ao enxugamento no mercado de trabalho e à queda no faturamento das empresas. Entretanto, é no campo político que vem a atitude em comum mais abominável. Tanto em Birigui como em Guararapes, os projetos de “reestruturação” dos quadros funcionais´, como gostam de chamar os políticos, foram apresentados para receber aprovação a toque de caixa, sem o mínimo de discussão.Em Birigui, o texto foi protocolado no Legislativo no mesmo dia em que entrou em votação. Ou seja, em regime de urgência. Na cidade vizinha, debate também não houve. Não foi à toa que um dos três vereadores contrários, Thiago Lazanha (SD), disse, em mensagem postada no Facebook, que, pela complexidade da matéria, quatro dias não eram suficientes para se chegar a uma conclusão segura.Para promover o costumeiro apadrinhamento, os políticos demonstram não ter nada a temer. As atitudes se assemelham porque, em geral, sabem que propostas como essas só aumentam a insatisfação popular contra eles. Não é, portanto, mera coincidência. São semelhanças que ocorrem de caso pensado, por mais que essa observação soe estranha.É por essa forma comum de agir que vêm as argumentações pouco convincentes da classe política, como as feitas nesta semana, em entrevista à Folha da Região, em defesa dos comissionados. Vadão da Farmácia (PTB), presidente da Câmara de Birigui: “O assessor é quem cuida da vida política dos vereadores”.Cristiano Salmeirão (PTB), ex-vereador e prefeito de Birigui: “Eu tive assessor por 12 anos. Não vou cuspir no prato que comi”. Ou ainda do presidente da Câmara de Guararapes, Célio Aparecido Rodrigues (PSD), para quem o município precisa colocar um chefe em cada setor. Isso, considerando que, pelo Brasil afora, muitas prefeituras reduziram o número de secretarias para cortar gastos. Como se percebe, a propalada austeridade com o dinheiro público ficou só nos discursos de campanha eleitoral.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão