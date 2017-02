Filhos de Trump inauguram campo de golfe da família em Dubai Agência Estado Link



Dois dos filhos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participaram, neste sábado, da cerimônia de inauguração de um clube de golfe em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O lançamento do clube, que faz parte dos negócios da família, contou com a presença de Eric e Donald Trump Jr, que agora lidera as Organizações Trump.



A cerimônia contou com diversos membros da elite econômica de Dubai, que questionaram os filhos de Trump sobre seu afastamento do controle dos negócios durante a presidência.







