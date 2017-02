Polícia Rodoviária apreende 420 mil maços de cigarros do Paraguai Da Redação Link



Motorista abandonou carga de cigarros do Paraguai e fugiu para dentro de uma mata



Uma carreta carregada com 420 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida pela Polícia Rodoviária na manhã de sábado (18), na rodovia Marechal Rondon, em Guaraçaí, a cerca de 90 quilômetros de Araçatuba.



Segundo informações da Polícia Rodoviária, os policiais que realizavam uma fiscalização de combate ao narcotráfico, no quilômetro 621 da rodovia, deram sinal de parada a um caminhão com placa de Parapuã (SP), tracionando um semirreboque com placa de Cascavel (PR).



Porém, o motorista desobedeceu a ordem de parada e seguiu em frente. Durante um breve acompanhamento do veículo, os policiais viram que o condutor parou o caminhão parcialmente na faixa esquerda da pista, próximo ao pedágio.



Em seguida, o suspeito fugiu para dentro de uma mata. Ao verificar a carga, os policiais constataram que se tratava de caixas de cigarro contrabandeadas do país vizinho. Até o momento, o motorista não foi localizado.



A ocorrência foi encaminhada à sede da Polícia Federal em Araçatuba, durante a tarde de ontem. (Colaborou Roni Willer)





