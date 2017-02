Venezuela: manifestantes pedem soltura do opositor do governo Leopoldo Lopez Agência Estado Link



Centenas de venezuelanos foram às ruas neste sábado, em Caracas, para protestar contra a prisão do opositor do governo, Leopoldo Lopez. O movimento tem ganhado força após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrar com a esposa do ativista e se manifestar publicamente a favor da liberação de Lopez.



Um grupo de manifestantes levantou cartazes com frases como "Chega de ditadura" e bloqueou o tráfego na principal rodovia de Caracas. Lopez está preso desde 2014. Além de Trump, o ex-presidente Barack Obama chegou a pedir a liberdade de Lopez, que foi condenado a mais de 14 anos de prisão em julgamento por supostamente usar de violência durante atos contra o governo. Mais de 100 ativistas estão presos na Venezuela, segundo organizações de militantes no país.







