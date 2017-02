EUA: Na Flórida, Trump vai se reunir com nomes para cons. de Segurança, diz fonte Agência Estado Link



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve entrevistar John Bolton, ex-embaixador dos EUA nas Nações Unidas, e o tenente-general H.R. McMaster para o cargo de conselheiro de Segurança Nacional. Um membro da Casa Branca, que preferiu não se identificar, disse que ambas as reuniões devem ser neste final de semana, na propriedade particular do presidente na Flórida. Trump deixou a capital neste sábado para voar para a Flórida, onde fará um comício.



Os nomes dos dois ganharam destaque como possíveis escolhas de Trump para substituir Michael Flynn. O primeiro nome escolhido era o vice-almirante aposentado Robert Harward, que recusou a oferta.



"Muitas reuniões este fim de semana na Casa Branca do Sul", afirmou o republicano em sua conta no Twitter, neste sábado, acrescentando que irá fazer um "grande" discurso em seu comício na cidade de Melbourne. "Muito a falar!".







