Buraco no bairro Higienópolis causa prejuízo aos motoristas

Alexandre Souza/Folha da Região - 17/02/2017 Vala aberta na rua Armando Sales de Oliveira pode provocar acidente em dias de chuva Vala aberta na rua Armando Sales de Oliveira pode provocar acidente em dias de chuva







“Essa semana mesmo eu estava trabalhando e uma moça passou com um carro ali. Quando ela caiu fez um barulho tão grande, que todo mundo da rua ficou assustado. Quando ela foi ver, a roda do carro dela estava totalmente torta, e disse que iria ficar caro para arrumar.”

Além disso, em dias de chuva o problema se agrava.



Em nota, secretário de Obras Constantino Alexandre Vourlis informou que o buraco em questão já está cadastrado no cronograma da Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos) para que o serviço seja realizado nos próximos dias.



A pasta pediu para que os munícipes façam suas reclamações no Atende Fácil, para que haja registro e encaminhamento das demandas aos setores competentes.





