'Batalha da Moeda' reunirá competidores de breaking dance Talita Rustichelli



Sábado - 18/02/2017 - 15h55





Atualização: 17h34 de 18/02/2017

Os vencedores receberão troféus e prêmio em dinheiro



Acontece no domingo (19), em Birigui, a 5ª "Batalha da Moeda", evento competitivo de breaking dance. A ideia é ajudar a fortalecer a cultura hip-hop e reunir b-boys (dançarinos do gênero) em um campeonato. As competições acontecem a partir das 14h, na Secretaria de Cultura (Estação das Artes, localizada na Praça Raul Cardoso, 300).



O objetivo é reunir não só participantes da cidade, mas também da região e até mesmo grupos da capital, como explica o MC do evento e funcionário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Birigui, Darok Viana.



Funciona assim: mediante a inscrição, os concorrentes precisam dar uma moeda de R$ 1,00 para cada modalidade em que quiserem competir. O valor total do dinheiro arrecadado com as inscrições é destinado ao prêmio do vencedor. Serão ainda oferecidos troféus para os três primeiros colocados. Há duas modalidades: a "Seven to Smoke", em que os b-boys batalham em um espaço limitado por cones e corrente que não podem ser movidos; e a "1 versus 1", na qual os participantes batalham individualmente.



"Geralmente são convidados três jurados, que fazem suas apresentações antes do início das batalhas; um deles é o vencedor da edição anterior da Batalha e os demais convidados pela representatividade que possuem na cultura", explica Viana.



O evento é organizado pela equipe Crew Birigui City Breakers e era realizado de maneira independente até a 4° edição; agora, a Secretaria e o Centro de Referência da Juventude entraram como apoiadores.





