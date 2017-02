Empresário transforma restaurante de hambúrgueres em marca Rafaela Tavares Link



18/02/2017





Dayse Maria/Folha da Região - 16/02/2017 Gerente Igor segura o "The Orginal Onion", de maior saída Gerente Igor segura o "The Orginal Onion", de maior saída







Quando o empresário Tiago Belmonte Stabile inaugurou em Birigui o que seria o primeiro restaurante da marca Tico’s Burger, os clientes perguntavam a ele se o empreendimento era uma franquia. “Provavelmente devido à padronização e as características do negócio.”Na época, final de 2014, a resposta que ele dava era negativa. O estabelecimento voltado para a comercialização de opções de hambúrgueres artesanais era uma ideia de Stabile.Porém, o interesse de fregueses em adquirir uma unidade motivou o empresário a iniciar a formatação do Tico’s Burger para o modelo de franquias. Nos seis meses seguintes à inauguração, foi iniciado desse processo. A afiliação à ABF levou mais seis meses, o que foi concluído em 2016.



