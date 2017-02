TJ mantém condenação a Cido Sério, mas reduz punições Ronaldo Ruiz Galdino Link



O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) rejeitou, por unanimidade, recurso do ex-prefeito Cido Sério (PT) contra condenação por improbidade administrativa, em ação na qual é acusado de descumprimento de sentença judicial que determinou a demissão de ocupantes de cargos comissionados em seu governo. No entanto, reduziu de cinco para três anos a pena de suspensão de direitos políticos e a diminuição de multa de 100 para três vezes o salário que o petista recebia no Executivo. Cabe recurso.Em fevereiro de 2014, após representação do ex-vereador Marcelo Andorfato (sem partido), a Justiça local determinou a cassação de Cido, além de lhe aplicar as demais penas previstas para processos de improbidade. Segundo a denúncia, o petista desrespeitou prazo de 180 dias definido pelo TJ para extinguir os postos destinados a apadrinhados políticos, que foram criados durante reforma administrativa de 2010.Desses cargos, 277 foram considerados meras recriações de funções comissionadas inconstitucionais, da gestão do ex-prefeito Jorge Maluly Netto, já falecido. A possível recriação dos cargos comissionados ainda gerou a Cido Sério outra condenação por improbidade. Considerando o salário de R$ 17,5 mil que o petista recebia à época, a multa inicial seria de R$ 1,7 milhão. Com a reforma da pena, esse valor deverá chegar a R$ 52,5 mil.



