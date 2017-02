Indústria regional abre 700 vagas no mês Ronaldo Ruiz Galdino Link



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 21h50





Primeiro termômetro do mercado de trabalho no ano, a pesquisa Nível de Emprego Industrial, divulgada na quinta-feira (16), pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) mostra que as fábricas da região começaram 2017 com geração de postos de trabalho. O cenário é inverso do observado no início de 2016.A diretoria regional do Ciesp em Araçatuba registrou um aumento de 1,38% no estoque de empregos do setor secundário em janeiro deste ano na comparação com o mês anterior, o que representa a abertura de 700 vagas. Foi a primeira vez que as contratações da indústria local superaram as demissões, depois de três quedas mensais consecutivas. É também o melhor resultado desde fevereiro de 2016. Em janeiro do ano passado, a manufatura regional eliminou 1.050 empregos formais.O setor calçadista foi o que mais impulsionou o resultado da região de Araçatuba, com alta de 7,06% no mercado de trabalho. Em janeiro de 2016, a atividade também contratou, porém em uma proporção menor, com crescimento de 0,47% no número de empregos formais.



