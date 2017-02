Contrato emergencial com a TUA é prorrogado Amanda Lino Link



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 21h44





Comentários via Facebook:

Alexandre Souza/Folha da Região - Arquivo A TUA foi contratada em 4 de dezembro de 1995 pela Prefeitura para prestar o serviço por dez anos A TUA foi contratada em 4 de dezembro de 1995 pela Prefeitura para prestar o serviço por dez anos







O contrato emergencial venceu nesta sexta-feira (17). No entanto, a Prefeitura disse que a licitação para a contratação de empresa para o serviço na cidade está em andamento e que a renovação pode ser interrompida assim que o processo for finalizado. O município declarou que não repassa dinheiro e apenas concede o serviço e fiscaliza.



A TUA foi contratada em 4 de dezembro de 1995 pela Prefeitura para prestar o serviço por dez anos. Em 4 de dezembro de 2005, como previsto no contrato, foi prorrogado por mais dez anos, prazo que venceu em 4 de dezembro de 2015. Como não foi realizada licitação para a contratação de nova empresa para a prestação de serviço de transporte coletivo até esta data, porque o Executivo aguardava a votação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana na Câmara, a administração optou por prorrogar emergencialmente por 180 dias.





A Prefeitura de Araçatuba prorrogou por mais 180 dias o contrato emergencial com a TUA (Transportes Urbanos Araçatuba) para prestação de serviço do transporte coletivo na cidade. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial por meio da ratificação de dispensa de licitação, assinada pelo secretário de Mobilidade Urbana, Ernesto Tadeu Consoni, sem informar datas e valores.O contrato emergencial venceu nesta sexta-feira (17). No entanto, a Prefeitura disse que a licitação para a contratação de empresa para o serviço na cidade está em andamento e que a renovação pode ser interrompida assim que o processo for finalizado. O município declarou que não repassa dinheiro e apenas concede o serviço e fiscaliza.A TUA foi contratada em 4 de dezembro de 1995 pela Prefeitura para prestar o serviço por dez anos. Em 4 de dezembro de 2005, como previsto no contrato, foi prorrogado por mais dez anos, prazo que venceu em 4 de dezembro de 2015. Como não foi realizada licitação para a contratação de nova empresa para a prestação de serviço de transporte coletivo até esta data, porque o Executivo aguardava a votação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana na Câmara, a administração optou por prorrogar emergencialmente por 180 dias.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão