Senador republicano John McCain faz crítica velada a Trump na Alemanha



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 21h10





Comentários via Facebook:





O senador republicano John McCain fez uma crítica ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um discurso que deixou claro as fraturas dentro do partido governista, no início do novo governo. McCain falou nesta sexta-feira na Conferência de Segurança de Munique.



Presidente do Comitê de Serviços Armados, McCain não citou o nome de Trump em nenhum momento, mas lamentou a mudança nos Estados Unidos e na Europa, afastando-se de "valores universais" que segundo o senador forjaram a aliança ocidental.



Trump já questionou o valor da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e avalia em vez disso a possibilidade de uma aproximação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, acusa Putin de tentar acabar com a aliança militar.



Em seu discurso, McCain disse ainda que "mais e mais de nossos cidadãos parecem flertar com o autoritarismo". Fonte: Associated Press.







