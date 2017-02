PM poderá seguir carreira até os 60 anos de idade Da Redação Link



O governador Geraldo Alckmin assinou, na quinta-feira (16), projeto de lei complementar que altera as regras sobre a passagem dos policiais militares para a inatividade. O texto, encaminhado em regime de urgência à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), permite que PMs continue na ativa até os 60 anos de idade, se assim desejar.



A proposta, que altera o Decreto-Lei nº 260/1970, muda a chamada "expulsão compulsória" - que força o policial a passar para a reserva após atingir a idade limite da patente atual. Atualmente, cabos e soldados podem ficar até 52 anos; subtenentes e sargentos, até 56; 1º tenente, até 47; capitão, até 50; major, 52; e coronel, 59 anos.



"Esse projeto também traz uma novidade. Permite que o policial militar inativo volte à atividade para o exercício de funções administrativas", explicou o secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho. Um dos motivos da proposta é a alteração na idade máxima para ingresso na Polícia Militar (Lei Complementar 1.291/2016), que estipula até 30 anos para entrada nos quadros operacionais.





