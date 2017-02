Detran-SP apreende veículo com quase R$ 25 milhões de débitos Da Redação Link



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 20h19





Detran-SP/Divulgação - 17/02/2017 A apreensão ocorreu durante fiscalização na avenida General Edgar Facó, na zona norte de SP A apreensão ocorreu durante fiscalização na avenida General Edgar Facó, na zona norte de SP



Policiais militares do CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito da Capital) apreenderam nesta sexta-feira (17) um Fiat Ducato com R$ 24.741.177,28 milhões em débitos, entre multas e impostos.



O veículo, de ano 1997 modelo 1998, está registrado em Osasco e pertence a uma empresa. No total, o carro tem R$ 24.738.093,41 só em infrações de trânsito. São 1.965 multas municipais, a maioria delas referentes a desrespeito ao rodízio e por deixar de transitar à direita, como determina a legislação para veículos de carga.



A apreensão ocorreu durante fiscalização na avenida General Edgar Facó, na zona norte de São Paulo. Boa parte das multas ocorre porque a pessoa jurídica proprietária do veículo não indicou o condutor que cometeu as infrações. Nesse caso, a legislação federal de trânsito prevê que uma multa com o valor multiplicado pelo número de vezes que aquela mesma infração se repetiu nos últimos 12 meses. Ou seja, se o veículo foi multado por avançar o sinal vermelho dez vezes no último ano, será aplicada uma multa por não indicação de condutor no valor de R$ 2.934,70 — o valor original de R$ 293,47 multiplicado por dez.



LEILÃO

Com a apreensão, o Ducato deve ser relacionado para leilão. O valor arrecadado será descontado do total de débitos, ficando o restante da dívida em nome do proprietário. Em quatro meses, outros seis veículos com pendências milionárias foram apreendidos pela equipe de fiscalização do Detran-SP.





