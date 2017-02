Clubes rompem com a Globo e clássico será transmitido no YouTube Agência Estado Link



O principal clássico do Campeonato Paranaense, Atlético-PR e Coritiba, só será transmitido no YouTube. A diretoria dos clubes fecharam o acordo nos últimos dias para que o jogo do próximo domingo, na Arena da Baixada, não passe em nenhum canal de televisão. Os rivais consideraram muito baixo o valor pago pela TV Globo por direitos de transmissão e decidiram apostar na nova ferramenta.



"Está confirmada a transmissão pelo YouTube. Fizemos isso porque o valor oferecido pela TV para transmitir o jogo é menos de 50% do que nos foi pago no ano passado", explicou ao Estado de S. Paulo o presidente do Coritiba, Rogério Portugal Bacellar, nesta sexta-feira. "Os nossos torcedores aprovaram a ideia, já que pela falta de como acompanhar a partida, a escolha será interessante", contou.



O clássico vale pela quinta rodada do Estadual. O dono da casa, o Atlético-PR, ainda não venceu pelo Paranaense e vai escalar o time reserva, pois na próxima quarta-feira decide vaga na fase de grupos da Copa Libertadores contra o Deportivo Capiatá, do Paraguai. O Coritiba, por sua vez, tentará a terceira vitória consecutiva na competição e vai com a força máxima.



Segundo Bacellar, uma nova reunião neste sábado vai definir os detalhes finais da transmissão. Os clubes já acertaram a escolha de um narrador e a presença de dois comentaristas. Cada um será ex-jogador de cada uma das equipes. Os dois maiores rivais do Paraná fizeram a decisão do Estadual no ano passado, vencida pelo Atlético-PR.



"Acho que essa escolha por YouTube deve ser a tendência para os próximos clássicos, mesmo em uma possível fase decisiva do Campeonato Paranaense. É uma maneira de levarmos a transmissão, de nos comunicarmos com nossos torcedores", afirmou o presidente do Coritiba.







