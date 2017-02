Dilador é eleito presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Da Redação Link



Sexta-Feira - 17/02/2017





Comentários via Facebook: Atualização: 19h43 de 17/02/2017

Assessoria da Prefeitura de Araçatuba/Divulgação - 17/02/2017 Prefeito de Araçatuba discursa durante assembleia; mandato de dois anos é voluntário Prefeito de Araçatuba discursa durante assembleia; mandato de dois anos é voluntário



O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), foi eleito, nesta sexta-feira (17), o novo presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. A votação aconteceu entre os 15 prefeitos que compareceram à assembleia realizada no período da manhã na sede da Associação Engenheiros Arquitetos Alta Noroeste (Aean), informa a assessoria do tucano.



O mandato é de dois anos e o trabalho, voluntário. Instalado em agosto de 1994, o comitê possui um colegiado que representa 42 municípios da região. Uma das principais funções da entidade é o de receber projetos dos municípios nas áreas de gestão dos recursos hídricos e destinar verba para que os serviços sejam executados. O orçamento anual é de aproximadamente R$ 8 milhões, com recursos do Estado.



Ao ser anunciado como presidente, Dilador disse que pretende ajudar os municípios na solução dos problemas que afetam diretamente a vida das pessoas. "Minha missão é a de servir como auxiliar de todos vocês. Temos que trabalhar por dias melhores para os moradores das nossas cidades, e isso passa pela melhoria da qualidade de vida. A gestão dos recursos hídricos é uma questão de vida e precisamos trabalhar juntos para garantir a vida na região, no País e no planeta", afirmou o prefeito.



IMPORTÂNCIA

O secretário-executivo do comitê, Luiz Otávio Manfré, destacou que é importante que todos os prefeitos participem ativamente das reuniões para que os trabalhos atendam a todos e tenham maior assertividade. O agora ex-presidente Petrônio Pereira Lima enfatizou que é urgente que se façam trabalhos de conscientização da população em relação ao bom uso da água.



"Temos que nos atentar para o fato de que para a gente produzir um quilo de açúcar são gastos 1,8 mil litros de água. Que para que seja produzido um tanque de 50 litros de etanol, são investidos 100 mil litros de água. E uma família consome, diariamente, 1,2 mil litros de água. Temos que cuidar muito bem deste recurso, que é finito", disse Petrônio.



No período da tarde, representantes da sociedade civil elegeram Zaide Nogueira Furtado, da Aean (Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste), como a vice-presidente do comitê. (Com informações da Prefeitura)



Assessoria da Prefeitura de Andradina/Divulgação - 17/02/2017 Reunião em Araçatuba contou com 15 prefeitos da região; conscientização sobre a água foi destaque Reunião em Araçatuba contou com 15 prefeitos da região; conscientização sobre a água foi destaque



