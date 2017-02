Thais Fersoza e Michel Teló serão pais pela segunda vez Agência Estado Link



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 19h15





Comentários via Facebook: Atualização: 19h54 de 17/02/2017



Pais de Melinda, sucesso na internet, Thais Fersoza e Michel Teló esperam o segundo bebê. A atriz fez o anúncio nesta sexta-feira, 17, em seu Instagram.



Há exatamente um ano, também no dia 17 de fevereiro, o casal anunciou que esperava sua primeira filha. O segundo será um menino, e Tahis comemora que terá um casalzinho.



"Hoje, com o coração transbordando de alegria, gratidão e amor, compartilhamos com vocês que fomos abençoados por Deus (obrigada Senhor!) mais uma vez! SIM!!!!! Estamos grávidos novamente.. Melinda vai ganhar um irmãozinho!!!", escreveu Thais.







