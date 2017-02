SP tem maior temperatura do ano nesta sexta: 33,1ºC Agência Estado Link



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 18h25





A cidade de São Paulo registrou nesta sexta-feira, 17, a maior temperatura do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros chegaram a marcar 33,1ºC na tarde desta sexta, no Mirante de Santana, na zona norte.



A temperatura desta sexta superou os 32,8°C registrados na terça-feira, 14, que era o recorde de 2017 até então na capital paulista. Os termômetros, no entanto, não superaram ainda a máxima registrada neste verão. Em 26 de dezembro de 2016, a temperatura chegou a 34,4ºC.



O calor desta sexta está ainda 3ºC abaixo do recorde histórico para o mês, verificado há três anos. No dia 7 de fevereiro de 2014, a máxima absoluta foi de 36,4ºC.



Para quem gosta de calor, a previsão é boa: no fim de semana, as temperaturas voltam a subir e o céu terá poucas nuvens. Pancadas de chuva rápidas e isoladas podem ocorrer, mas só na parte da tarde.







