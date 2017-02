Record TV define lista de artistas que irão participar do 'Dancing Brasil' Agência Estado Link



A Record TV fechou a lista de artistas que irão participar do Dancing Brasil, reality de dança que a emissora irá exibir a partir de 3 de abril e que segue os mesmos moldes do Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. A apresentação será de Xuxa Meneghel.



Serão sete mulheres e sete homens disputando suas habilidades em diferentes ritmos, com um eliminado a cada semana.



Entre as mulheres estão as atrizes Bianca Rinaldi, Juliana Silveira e Maytê Piragibe, a cantora e atriz Tania Alves, a dançarina Sheila Mello, a apresentadora Fabíola Gadelha e a ginasta Jade Barbosa.



Já o time masculino conta com o jogador de futebol Richarlyson, os atores Leonardo Miggiorin e Micael Borges, o chefe de cozinha Dalton Rangel, os cantores MC Gui, Tony Sales e o sertanejo Guilherme.



O júri será formado pelos coreógrafos Jaime Arôxa e Fernanda Chamma - que já integraram a bancada do Dança dos Famosos - e pelo ator Paulo Goulart Filho.







