Quem saiu lucrando na Câmara com a demissão de Marly Garcia?

Não é demais lembrar que, na segunda-feira (13), um dia antes da exoneração, o Legislativo rejeitou pedido para a abertura de CP (Comissão Processante) destinada a apurar possível prática de improbidade no parcelamento de dívida da ex-secretária com o município, numa clara demonstração de que a maioria dos vereadores está do lado do governo. Foram 14 votos contra apenas um, de Arlindo Araújo (PPS), a favor.



Do que valeu, então, a defesa exacerbada da maioria no parlamento? Nada. No final, de um lado, ficaram os vereadores, com argumentos pouco convincentes, tentando defender o que, cada vez mais, parece indefensável. De outro, ficou Dilador, que, diante do risco de irregularidades na nomeação de Marly e no parcelamento da dívida dela, optou pela demissão, amenizando, assim, a tensão no início de governo. Quem saiu lucrando com isso? Os próximos capítulos dirão.



Se chamou atenção o fato de vereadores que, até o ano passado, eram aliados do ex-prefeito Cido Sério (PT), adversário político de Dilador, agora defenderem com veemência a gestão tucana, mais impressionante ainda foi o posicionamento dos parlamentares Jaime José da Silva (PTB) e Antônio Edwaldo Dunga Costa (DEM). O petebista e o democrata eram vistos, pelo menos nos últimos dez anos, como adversários incondicionais de Dilador.



A rixa se devia à intervenção estadual ocorrida, em junho de 2007, no diretório municipal do PSDB. Na ocasião, o então presidente local da sigla Paulo Miguel Stefan fora destituído do posto, o que levou Dilador ao comando da sigla. Então ligados a Stefan, Jaime, Dunga e o então vereador Mário Mardegan, que formavam a maior bancada da Câmara, debandaram do ninho tucano.



O momento foi tenso. Conforme matérias da Folha na época, Dilador dizia querer acabar com a "monarquia" no partido, enquanto Dunga falava que o PSDB virara o "PIP (Partido do Interesse Próprio)". Hoje, como se percebe, o cenário parece ter mudado bem. Coisas da política. (Ronaldo Ruiz Galdino)

