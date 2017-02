Carlos Velloso recusa convite para o Ministério da Justiça Agência Estado Link



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 17h10





Atualização: 17h26 de 17/02/2017

U.Dettmar/SCO/STF - 10/03/2009 Caso assumisse o Ministério da Justiça, Velloso teria de deixar de atuar como advogado Caso assumisse o Ministério da Justiça, Velloso teria de deixar de atuar como advogado



O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Velloso recusou nesta sexta-feira, 17, o convite do presidente da República, Michel Temer, para comandar o Ministério da Justiça. Ele havia sido escolhido para ocupar o cargo deixado por Alexandre de Moraes, indicado para ocupar uma cadeira no STF.



Na noite da quinta-feira, 16, ele havia dito ao jornal O Estado de S. Paulo que aguardava a resposta de clientes de seu escritório de advocacia para dar uma resposta ao presidente sobre o convite. Segundo ele, para que não houvesse conflito de interesse. Caso assumisse o Ministério da Justiça, Velloso teria de deixar de atuar como advogado, seguindo o Estatuto da Advocacia. "Eu quero servir o meu país", disse Velloso na ocasião.



Segundo Velloso, ele havia transmitido a Temer, às 21h30 da quinta-feira, que estava "tentando afastar questões pertinentes a contratos" que exigiam a participação direta dele para dar a resposta definitiva ao presidente. A questão foi encaminhada para ser avaliada pelo setor de compliance da multinacional.



De acordo com o ex-presidente do STF, o prazo limite combinado com Temer para a decisão era esta sexta-feira.





