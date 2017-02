Tribunal mantém rejeição nas contas de Jaime à frente da Câmara Ronaldo Ruiz Galdino Link



O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) negou recurso do vereador Jaime José da Silva (PTB) contra decisão que rejeitou as contas da Câmara de Araçatuba em 2014, quando ele era presidente. A decisão foi proferida na última terça-feira (14). O petebista ainda pode recorrer.Assim como ocorreu no julgamento do balanço financeiro do petebista no exercício de 2013, a corte de contas apontou excesso no número de comissionados para emitir parecer desfavorável à contabilidade de Jaime em 2014. Segundo o conselheiro-substituto, Samy Wurman, apesar de os limites constitucionais e legais terem sido obedecidos, bem como ter ocorrido equilíbrio orçamentário, a inadequação do quadro de pessoal comprometeu a aprovação das contas.Jaime disse à reportagem que já protocolou pedido de reconsideração da decisão que negou seu recurso.



