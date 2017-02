Dólar sobe com exterior na defensiva, mas fluxo limita movimento Agência Estado Link



O dólar começou o dia em alta ante o real, mas depois passou a perder força e renovar mínimas com fluxo de venda de exportadores. No radar, segundo operadores, estão especulações de que o presidente Michel Temer estaria pensando em se candidatar às eleições de 2018 e preocupações com eventual racha na base aliada em relação à proposta de reforma da Previdência defendida pelo governo Temer.



Às 9h30, o dólar à vista no balcão tinha alta de 0,27%, a R$ 3,0892. O dólar para março caía 0,06%, a R$ 3,0930.







