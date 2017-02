Cautela externa dá fôlego às taxas futuras de juros Agência Estado Link



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 10h00





A cautela no exterior traz alguma pressão de alta aos juros futuros e dólar nesta sexta-feira, 17. O movimento, no entanto, é limitado. No radar, segundo operadores, estão especulações de que o presidente Michel Temer estaria pensando em se candidatar às eleições de 2018 e preocupações com eventual racha na base aliada em relação à proposta de reforma da Previdência defendida pelo governo Temer.



Em dia de agenda fraca, há expectativa de definição do novo ministro da Justiça pelo presidente Temer, que está na capital paulista nesta sexta-feira. Conforme revelou a colunista Sonia Racy, na edição do jornal O Estado de S. Paulo desta sexta, Temer vai participar de um jantar privado em São Paulo.



Também ao mesmo jornal, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Velloso afirmou que só espera a resposta sobre o cancelamento de contrato com uma empresa internacional cliente de seu escritório de advocacia para aceitar o convite do presidente Michel Temer para assumir o Ministério da Justiça.



Às 9h30, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,645%, de 10,635% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 estava em 10,17%, de 10,16% no ajuste de quinta-feira, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 10,38%, de 10,34%.







