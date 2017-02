Polícia Militar encontra cocaína em residência e jovem é preso Ivan Ambrósio Link



Sexta-Feira - 17/02/2017 - 09h50





Polícia Militar/Divulgação - 16/02/2017 PM encontrou, dentro de uma gaveta, 21 porções de cocaína PM encontrou, dentro de uma gaveta, 21 porções de cocaína



Um jovem de 25 anos foi preso na tarde de quinta-feira (16), em Penápolis, acusado de tráfico de drogas. Na casa dele, que fica no bairro Vila Fátima, foram encontrados 50 gramas de cocaína. Um amigo dele, que estava no momento da abordagem, xingou os policiais.



Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pelo local, quando avistou o rapaz em atitude suspeita. Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, durante buscas na casa, os militares localizaram, dentro de uma gaveta, 21 porções de cocaína.



DESACATO

O jovem confessou que, na frente da casa dele, havia outras três porções maiores da droga que estariam escondidas, sendo encontradas pelos PMs. Ele recebeu voz de prisão e foi levado a delegacia para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido, o acusado foi encaminhado para a cadeia.



Enquanto a equipe conduzia o rapaz até a viatura, um amigo dele começou a xingar os policiais e a ameaçá-los. Por conta disso, ele também foi conduzido para delegacia, ouvido e liberado, onde responderá por desacato e ameaça.





