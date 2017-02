Caminhão fica destruído em incêndio na Elyeser Ivan Ambrósio Link



Polícia Militar Rodoviária/Divulgação - 16/02/2017 Em questão de segundos, as chamas se espalharam e consumiram a cabine do caminhão Em questão de segundos, as chamas se espalharam e consumiram a cabine do caminhão



Um caminhão carregado com milho pegou fogo na noite de quinta-feira (16), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba.



Conforme a Polícia Rodoviária, o motorista e o passageiro trafegavam pela pista, no sentido Araçatuba a Santo Antônio do Aracanguá quando, no quilômetro 53 mais 600 metros, sentiram um cheiro de queimado.



ACOSTAMENTO

O motorista resolveu estacionar o veículo no acostamento. Em questão de segundos, as chamas se espalharam e consumiram a cabine do caminhão. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou o fogo.



O motorista e o passageiro não se feriram.A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar o caso.





