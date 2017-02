Em NY, estilista muçulmana coloca apenas modelos imigrantes em sua passarela Agência Estado Link



Tendências e polêmicas a parte, o teor político dos desfiles ganhou destaque na última edição na Semana de Moda de Nova York. Na terça-feira, 14, a estilista Anniesa Hasibuan colocou na passarela apenas modelos que nasceram em outro país ou filhas e netas de imigrantes.



A apresentação aconteceu menos de um mês após Donald Trump fechar temporariamente as portas dos Estados Unidos a refugiados de sete países muçulmanos.



Nas peças, o empoderamento feminino estava em alta, já que as modelos mostraram que roupas consideradas conservadoras também podem ser fashionistas. Mangas longas apareceram cobertas de cristais Swarovski e tons perolados adornaram todas as produções. Assim como na estreia de Anniesa na temporada de moda norte-americana, em setembro de 2016, todas as mulheres desfilaram com hijabs.







