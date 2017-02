Via Varejo inicia recompra de celulares Agência Estado Link



A Via Varejo - dona da Casas Bahia e do Ponto Frio - lança hoje seu programa de recompra de smartphones e tablets. A partir de agora, os consumidores poderão usar seus aparelhos usados como parte da compra de um novo dispositivo. Por enquanto, a novidade estará disponível em 22 lojas das duas marcas no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, bem como pela internet, em um site específico, o Casas Bahia Recompra.



Segundo Fernando Spinelli, gerente de serviços de dispositivos móveis da Via Varejo, o plano é que o programa seja ampliado para as 970 lojas de Casas Bahia e do Ponto Frio até o fim de março. "No exterior, o mercado de smartphones usados é uma realidade e aqui no Brasil é uma solução interessante para o cliente", diz o executivo.



O programa será feito em parceria com a Brightstar, que atua na recompra desses aparelhos e em sua recolocação no mercado - a empresa lidera esse segmento no País e já possui parcerias com operadoras e outros varejistas, como Magazine Luiza.



Como trocar? Nas lojas físicas, a troca é simples: o consumidor leva o aparelho à loja, que será avaliado por um vendedor e receberá uma cotação de preço. Se o valor agradar, o celular ou tablet é trocado na hora e o valor é descontado do valor de um aparelho novo.



No site, o consumidor preenche um formulário, com dados sobre o estado do celular. Em seguida, o consumidor receberá uma proposta das Casas Bahia. O aparelho deve ser enviado por correio para avaliação.



Nesse caso, o consumidor recebe um vale-presente, que pode ser usado para comprar qualquer item à venda no site. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







