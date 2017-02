Ônibus em que oito morreram não tinha autorização para transporte Agência Estado Link



De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o ônibus que levava estudantes possuía autorização apenas para prestar serviços na modalidade de fretamento, que não inclui o transporte regular de alunos.



Segundo a Artesp, o veículo está registrado em nome da empresa Clauric Transporte Ltda, que foi notificada pela fiscalização pelo uso irregular. Já a Clauric informou que o ônibus não faz parte da frota da empresa, tendo sido vendido há oito meses. Segundo a empresa, o departamento jurídico foi acionado para verificar por que razão o veículo continua registrado em seu nome na Artesp.



De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o outro veículo que levava passageiros (sacoleiros) de Foz de Iguaçu, no Paraná, para Iturama, em Minas Gerais, possuía autorização para a viagem.



