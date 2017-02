Ibrahimovic marca 3 em vitória do Manchester e ofusca duelo entre irmãos Pogba Agência Estado Link



Quinta-Feira - 16/02/2017 - 20h25





Comentários via Facebook:





A expectativa era grande para o duelo entre os irmãos Pogba, no duelo entre Manchester United e Saint-Étienne, nesta quinta-feira, pelo mata-mata da Liga Europa. Mas foi o sueco Zlatan Ibrahimovic quem brilhou no Old Trafford ao marcar todos os gols do time inglês na vitória por 3 a 0 no jogo de ida da fase que antecede as oitavas de final.



Paul Pogba, meia do United e o irmão mais novo, teve atuação discreta. Já Florentin Pogba, irmão mais velho e zagueiro do Saint-Étienne (atuou como lateral), sofreu para conter o ataque do rival inglês diante da mãe, que assistia ao jogo das tribunas com o coração e a camisa divididos - metade era vermelha, com as dores do Manchester, e metade verde, do clube francês.



No final das contas, somente Paul teve motivos para comemorar. Com o placar elástico construído nesta quinta, o Manchester ficou em situação favorável para obter a classificação na partida da volta, na França, na próxima quarta-feira. O time inglês avança mesmo se perder por dois gols de diferença.



Diante de um dos seus maiores fregueses quando atuava pelo Paris Saint-Germain, Ibrahimovic não teve problemas para fazer mais gols no rival. E o primeiro surgiu em cobrança de falta bizarra, aos 15 minutos. O atacante bateu mal e viu a bola desviar na barreira, entrando lentamente no gol, com reação tardia do goleiro e da defesa.



Na segunda etapa, o atacante voltou à carga e mandou para as redes, de cabeça. A arbitragem, contudo, assinalou corretamente o impedimento. O Saint-Étienne ganhou fôlego, mas não evitou mais dois gols do sueco. Aos 30, ele aproveitou sobra dentro da área, sem marcação. E, aos 43, converteu cobrança de pênalti. Paul Pogba só levou maior perigo ao acertar cabeçada que atingiu a trave.



O Manchester não foi o único a ficar muito perto da classificação nesta quinta. Jogando fora de casa, Schalke e Roma também construíram boas vantagens em seus jogos de ida. O time italiano, do goleiro Alisson, titular nesta partida, goleou o Villarreal por 4 a 0, na Espanha. Edin Dzeko marcou três vezes e o brasileiro Emerson Palmieri, revelado pelo Santos, abrira o placar.



Na Grécia, o Schalke aplicou 3 a 0 no PAOK Thessaloniki. Huntelaar, Max Meyer e Guido Burgstaller marcaram os gols da equipe alemã. Dois dos gols foram anotados nos minutos finais da partida.



Em outros jogos do dia, o Athletic Bilbao derrotou o APOEL Nicósia por 3 a 2, em casa, enquanto o Anderlecht bateu o Zenit St. Petersburg por 2 a 0, também diante de sua torcida. Como visitante, o Besiktas superou o Hapoel Beer Sheva por 3 a 1. E Legia Warszawa e Ajax empataram sem gols. Os confrontos da volta serão disputados na quarta ou quinta da semana que vem.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão