Suspeito de tráfico corre 4 quilômetros para fugir da PM O Diário - Rede APJ Link



Quinta-Feira - 16/02/2017 - 19h58





Comentários via Facebook: Atualização: 20h01 de 16/02/2017

Divulgação - 15/02/2017 Com o acusado, a equipe encontrou 81 pedras de crack, 43 porções de maconha e R$ 32 Com o acusado, a equipe encontrou 81 pedras de crack, 43 porções de maconha e R$ 32



"Eu corri quatro quilômetros e os homens (policiais) atrás de mim; é lógico que eu me desfiz das drogas", afirmou, no começo da noite de quarta-feira (15), um rapaz de 26 anos que dizia ser "usuário". Ele foi surpreendido durante uma operação da Polícia Militar na Vila Pomar, via muito conhecida como ponto de venda de entorpecentes em Mogi das Cruzes (a 578 km de Araçatuba).



Com o acusado, a equipe encontrou 81 pedras de crack, 43 porções de maconha e R$ 32, que obteve com o comércio ilegal. "Eu já fui preso anteriormente, mas o tráfico foi desclassificado para porte. E com a ajuda de um funcionário público até fui internado, pois sou usuário", afirma.



De acordo com os policiais, ele tentou escapar e também entrou em luta corporal, porém foi dominado, algemado e colocado em uma viatura. Acabou autuado em flagrante por tráfico.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão