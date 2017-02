Vice-diretora é agredida em escola por mãe e filho; assista Da Redação Link



Quinta-Feira - 16/02/2017 - 19h28





Comentários via Facebook: Atualização: 19h42 de 16/02/2017

Reprodução de vídeo Momento em que a mãe do adolescente, que segura uma criança, começa a agredir a vice-diretora Momento em que a mãe do adolescente, que segura uma criança, começa a agredir a vice-diretora







Nas imagens, feitas na terça-feira (14), é possível ver a mulher e o filho conversando com a vice-diretora em frente à secretaria da escola. A mulher segura uma criança de colo e, pouco tempo depois, passa o bebê para o rapaz e segue discutindo com a funcionária.



ASSISTA AO VÍDEO:





As mulheres conversam com mais alguém que está dentro da sala e que não aparece no vídeo. É nesse momento que começam as agressões. A mulher desfere vários tapas e empurra a vice-diretora contra a parede, que reage. O adolescente deixa a criança no banco e também parte para a agressão. A funcionária é alvo de mais chutes e empurrões. Algumas pessoas tentam separar, mas o jovem acerta um soco no rosto da vice-diretora, que cai.



MAU COMPORTAMENTO

De acordo com a rádio CBN, a mãe do aluno foi chamada na escola para tratar justamente do mau comportamento do filho. O rapaz teria mostrado a genitália a uma funcionária do local.



O adolescente será transferido para outra escola, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, uma vez que, devido ao episódio, não há condições de mantê-lo na instituição. A CBN acrescenta que, inicialmente, a mãe do aluno não responderá por lesão corporal, pois a vítima não teria representado contra os agressores. Ela terá um prazo de seis meses para isso.

A câmera de segurança de uma escola estadual de Campinas (a 459 km de Araçatuba) registrou quando uma mulher e seu filho adolescente agrediram a vice-diretora da unidade com socos, chutes e empurrões. O vídeo foi parar nas redes sociais e a polícia investiga o caso, informa o portal G1.Nas imagens, feitas na terça-feira (14), é possível ver a mulher e o filho conversando com a vice-diretora em frente à secretaria da escola. A mulher segura uma criança de colo e, pouco tempo depois, passa o bebê para o rapaz e segue discutindo com a funcionária.As mulheres conversam com mais alguém que está dentro da sala e que não aparece no vídeo. É nesse momento que começam as agressões. A mulher desfere vários tapas e empurra a vice-diretora contra a parede, que reage. O adolescente deixa a criança no banco e também parte para a agressão. A funcionária é alvo de mais chutes e empurrões. Algumas pessoas tentam separar, mas o jovem acerta um soco no rosto da vice-diretora, que cai.De acordo com a rádio CBN, a mãe do aluno foi chamada na escola para tratar justamente do mau comportamento do filho. O rapaz teria mostrado a genitália a uma funcionária do local.O adolescente será transferido para outra escola, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, uma vez que, devido ao episódio, não há condições de mantê-lo na instituição. A CBN acrescenta que, inicialmente, a mãe do aluno não responderá por lesão corporal, pois a vítima não teria representado contra os agressores. Ela terá um prazo de seis meses para isso.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão