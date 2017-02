Segmento artístico sugere nomes para substituir Marly Talita Rustichelli Link



Quinta-Feira - 16/02/2017 - 19h04





Comentários via Facebook: Atualização: 19h07 de 16/02/2017







Leia também:

Marly Garcia é demitida do cargo de secretária de Cultura



Segundo sua assessoria, não há previsão de quanto tempo a pasta permanecerá sem secretário, mas que a nomeação deve acontecer em breve. Enquanto isto não ocorre, quem fica à frente da Secretaria de Cultura é o assessor executivo da pasta, Luis Cláudio da Silva Benedito Júnior. Em relação aos comissionados, a assessoria de imprensa afirma que o caso também está sendo analisado e os cargos serão mantidos, a princípio.



ESPECULAÇÕES

A curiosidade sobre quem ocupará a função de secretário (a) vem gerando algumas especulações. Em uma enquete rápida, pessoas que acompanham a cultura no município levantaram alguns nomes que gostariam de ver no comando cultural.



Entre eles, foram citados os músicos José Renato Gimenes (que foi diretor de cultura da cidade durante um período no governo de Jorge Maluly Netto), Mauro Rico (baixista, produtor e também arquiteto), Daniel Freitas (baterista e presidente da Alma - Associação Livre dos Músicos de Araçatuba) e Márcio Kadá (cantor, violonista e compositor), o produtor cultural Fernando Fado (organizador da SIM – Semana de Diversidade Sexual de Araçatuba e outros eventos) e o ex-diretor de cultura Henry Mascarós. A volta do escritor e membro titular da AAL (Academia Araçatubense de Letras) Hélio Consolaro, que foi secretário durante o governo de Cido Sério (PT), de 2009 a 2016, também foi defendida entre pessoas que avaliam que ele fez uma boa gestão.





A exoneração do cargo da agora ex-secretária de Cultura de Araçatuba Marly Garcia gerou expectativas na classe artística da cidade e interessados em geral no segmento sobre quem poderia substituí-la. O prefeito Dilador Borges (PSDB) ainda não anunciou a nova ou o novo ocupante do cargo, mas está analisando alguns nomes.Segundo sua assessoria, não há previsão de quanto tempo a pasta permanecerá sem secretário, mas que a nomeação deve acontecer em breve. Enquanto isto não ocorre, quem fica à frente da Secretaria de Cultura é o assessor executivo da pasta, Luis Cláudio da Silva Benedito Júnior. Em relação aos comissionados, a assessoria de imprensa afirma que o caso também está sendo analisado e os cargos serão mantidos, a princípio.A curiosidade sobre quem ocupará a função de secretário (a) vem gerando algumas especulações. Em uma enquete rápida, pessoas que acompanham a cultura no município levantaram alguns nomes que gostariam de ver no comando cultural.Entre eles, foram citados os músicos José Renato Gimenes (que foi diretor de cultura da cidade durante um período no governo de Jorge Maluly Netto), Mauro Rico (baixista, produtor e também arquiteto), Daniel Freitas (baterista e presidente da Alma - Associação Livre dos Músicos de Araçatuba) e Márcio Kadá (cantor, violonista e compositor), o produtor cultural Fernando Fado (organizador da SIM – Semana de Diversidade Sexual de Araçatuba e outros eventos) e o ex-diretor de cultura Henry Mascarós. A volta do escritor e membro titular da AAL (Academia Araçatubense de Letras) Hélio Consolaro, que foi secretário durante o governo de Cido Sério (PT), de 2009 a 2016, também foi defendida entre pessoas que avaliam que ele fez uma boa gestão.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão