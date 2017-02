Incoerência com o dinheiro público na Câmara de Birigui Da Redação Link



Conforme reportagem publicada na edição desta quinta-feira (16) da Folha da Região, serão 17 assessores de relações parlamentares — um para cada vereador — com salário de R$ 4.518,74, e ainda: um chefe de gabinete para o presidente da Casa, cujo salário será de R$ 5.907,08.



As incoerências vão além. Num passado recente, o Legislativo precisou, por recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exonerar uma série de apadrinhados políticos considerados irregulares. Em apontamento de 2011, o órgão fiscalizador chegou a classificar os ocupantes de funções de livre nomeação no parlamento de “cabos eleitorais”. A Casa, que já tem uma quantidade questionável de parlamentares (17, ao todo), mostra, assim, que economizar não está na ordem do dia.



Desde a aprovação do controverso aumento de 11 para 17 vereadores, há seis anos, a classe política, maior defensora do inchaço, batia na tecla de que os gastos não subiriam. Isso, com base no entendimento de que o duodécimo (fatia do orçamento municipal repassada ao Legislativo) não cresceria.



Entretanto, como em qualquer empresa, evitando despesas consideradas elevadas, é possível economizar. E, no caso do Legislativo, quando o dinheiro sobra, ao final do ano, volta para a Prefeitura investir em melhorias para a população. Mas, não foi assim que os nobres edis pensaram. A despesa com o salário para os novos cargos chegará a quase R$ 1 milhão por ano. E um fato, no mínimo, curioso: o ganho do chefe de gabinete irá superar o que recebe, atualmente, cada vereador de Birigui, cerca de R$ 5,6 mil.



Por uma questão de prudência, espera-se que Salmeirão vete a famigerada proposta dos parlamentares. Hoje, praticamente, todos os vereadores demonstram apoiar o prefeito.



Entretanto, na hora de preservar o dinheiro público, os representantes do parlamento parecem caminhar na contramão do que pensa o chefe do Executivo. Nos últimos anos, na gestão do ex-prefeito Pedro Bernabé (PSDB), vários foram os pacotes de contenção de gastos da Prefeitura, que previam até redução de despesas com água, luz e atendimento ao público. Tudo por causa da crise, o mesmo fenômeno que provocou, nos últimos anos, demissões em massa nas fábricas de calçado, carro-chefe da economia local.



Renovada em mais da metade de seus membros na eleição passada, a nova legislatura começa com um disparate que, no mínimo, representa um desrespeito à população.

