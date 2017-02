PM de folga é morto a tiros em tentativa de assalto na Grande Vitória Agência Estado Link



Quinta-Feira - 16/02/2017 - 13h35





Comentários via Facebook:





O soldado da Polícia Militar do Espírito Santo André Monteiro dos Santos, de 22 anos, foi morto com 14 tiros, na madrugada desta quinta-feira, 16, em Serra, na Grande Vitória. De acordo com informações de testemunhas no local, o policial estava de folga e saiu com a sua mulher de uma academia e foi abordado em seu carro por dois bandidos em uma moto. Eles anunciaram o assalto, e um deles portava uma faca.



Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vitória, o PM, que era do Grupo de Apoio Operacional (GAO) do 6° Batalhão, na mesma cidade, sacou a arma para se proteger, mas sua namorada o abraçou e o impediu de atirar.



Ousado, o assaltante esfaqueou o PM no braço, derrubando sua pistola. O bandido aproveitou o deslize para usar a arma do PM e atirar contra ele, que não resistiu e morreu no local.



Os bandidos também atiraram contra a namorada de Santos, mas não conseguiram acertá-la com a única bala que restou na arma. Muito abalada, a jovem não quis dar declarações.



A polícia informou que velório do policial ocorre na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Jardim Bela Vista, em Serra. O local do enterro não foi divulgado.



A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo enviou uma nota lamentando o ocorrido.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão