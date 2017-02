CP contra Dilador: Arlindo manteve posição de independência Coluna Periscópio Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 21h24





Comentários via Facebook: Atualização: 21h33 de 15/02/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 13/02/2017 Arlindo defendeu a investigação, que iria dizer definitivamente se houve ou não irregularidade Arlindo defendeu a investigação, que iria dizer definitivamente se houve ou não irregularidade







Leia também:

Câmara de Araçatuba arquiva 1º pedido de CP contra Dilador



O parlamentar se atentou objetivamente no voto do relator da decisão no TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), de que o pagamento de reparação de danos por parte da então secretária de Cultura, Marly Garcia, deveria ser feito de uma só vez.



Arlindo defendeu a investigação, que iria dizer definitivamente se houve ou não irregularidade no parcelamento da dívida da titular da pasta, destruindo qualquer alegação de adversários de que o Legislativo estaria sendo conivente com a administração municipal. E foi o único a favor do recebimento da denúncia contra o tucano e Marly e pela instalação da CP (Comissão Processante). Mesmo “derrotado”, ganhou o respeito dos presentes que estavam acompanhando a sessão.



TRANQUILIDADE

Se as próximas votações seguirem o entendimento que os parlamentares tiveram em relação ao pedido de CP contra Dilador e Marly, incluindo o da suposta “oposição”, no sentido de “deixa o homem trabalhar” e “não vamos fazer o que fizeram com o Cido”, o tucano deverá ter tranquilidade para aprovar projetos no Legislativo e não deverá ser importunado por investigações de denúncias pela Casa.



VETO

Ainda na sessão da última segunda-feira (13), a Câmara de Araçatuba manteve o veto do ex-prefeito ao projeto de autoria de Tieza Marques de Oliveira (PSDB) que estabelecia o azul-royal e o branco como cores oficiais do município; e aprovou a criação de uma comissão especial de cinco vereadores para verificar eventuais perdas de servidores municipais do Daea (Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba), que foram redistribuídos após a concessão dos serviços de saneamento do município a Samar (Soluções Ambientais de Araçatuba). (Ronaldo Ruiz Galdino)

Mesmo com seu partido fazendo parte do atual governo de Dilador Borges (PSDB), o vereador Arlindo Araújo (PPS) manteve o mesmo posicionamento de independência em relação ao Executivo, que adotou em governos anteriores, como Jorge Maluly Netto e Cido Sério (PT).O parlamentar se atentou objetivamente no voto do relator da decisão no TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), de que o pagamento de reparação de danos por parte da então secretária de Cultura, Marly Garcia, deveria ser feito de uma só vez.Arlindo defendeu a investigação, que iria dizer definitivamente se houve ou não irregularidade no parcelamento da dívida da titular da pasta, destruindo qualquer alegação de adversários de que o Legislativo estaria sendo conivente com a administração municipal. E foi o único a favor do recebimento da denúncia contra o tucano e Marly e pela instalação da CP (Comissão Processante). Mesmo “derrotado”, ganhou o respeito dos presentes que estavam acompanhando a sessão.Se as próximas votações seguirem o entendimento que os parlamentares tiveram em relação ao pedido de CP contra Dilador e Marly, incluindo o da suposta “oposição”, no sentido de “deixa o homem trabalhar” e “não vamos fazer o que fizeram com o Cido”, o tucano deverá ter tranquilidade para aprovar projetos no Legislativo e não deverá ser importunado por investigações de denúncias pela Casa.Ainda na sessão da última segunda-feira (13), a Câmara de Araçatuba manteve o veto do ex-prefeito ao projeto de autoria de Tieza Marques de Oliveira (PSDB) que estabelecia o azul-royal e o branco como cores oficiais do município; e aprovou a criação de uma comissão especial de cinco vereadores para verificar eventuais perdas de servidores municipais do Daea (Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba), que foram redistribuídos após a concessão dos serviços de saneamento do município a Samar (Soluções Ambientais de Araçatuba). (Ronaldo Ruiz Galdino)



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão