Em telefonema, Trump convida presidente da Argentina a visitar a Casa Branca Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 20h25





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma conversa telefônica nesta quarta-feira com o presidente da Argentina, Mauricio Macri. De acordo com a agência estatal argentina Télam, a conversa durou "cerca de cinco minutos" e durante ela Trump convidou Macri para fazer uma visita à Casa Branca.



Em breve comunicado sobre o telefonema, a agência diz que este foi o primeiro contato oficial dos presidentes após Trump assumir, em 20 de janeiro. O jornal Clarín informa que, segundo o governo, o contato foi "muito cordial e de muita proximidade", já que os dois se conhecem desde os anos 1990 por conta de suas atividades empresariais.



O governo argentino afirmou que ambos trataram de "temas gerais" e também da Venezuela, sem dar detalhes.







