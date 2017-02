Câmara deve discutir reforma na lei de regulação financeira em abril nos EUA Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 20h10





Comentários via Facebook:





Os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos planejam enviar uma grande reforma na lei Dodd-Frank de regulação do setor financeiro no fim de abril, disse o deputado Blaine Luetkemeyer, do Missouri, durante conferência bancária em Washington.



A legislação sobre o tema deve ser apresentada em uma semana ou duas pelo presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Jeb Hensarling, disse Luetkemeyer. O órgão então terá uma audiência sobre o tema no fim de março e o projeto pode chegar ao pleno da Câmara no fim de abril, segundo o congressista.



As mudanças devem reduzir parte das exigências regulatórias e conter significativamente os poderes do Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão