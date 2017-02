Banda cover faz tributo ao Queen neste sábado em Araçatuba Talita Rustichelli Link



Relembrando a formação original da banda britânica (que contava ainda com o baixista John Deacon), um grupo de brasileiros da capital paulista resolveu fazer um tributo. O projeto Classical Queen, formado por Antonio Lobato nos vocais, piano e violão, Fernando Gamba na guitarra, Júlio Abrileri no baixo e Anderson Macedo na bateria, será apresentado em Araçatuba neste sábado (18), às 21h, no Centro Cultural Thathi COC.



ASSISTA AO CLIPE DE 'BOHEMIAN RHAPSODY', COM CLASSICAL QUEEN:





Músicas eternizadas pela voz potente de Mercury, como "Love Of My Life", "The Hero", "We Are The Champions", "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody", "Under Pressure" e "Somebody To Love", estarão no repertório. "São os clássicos que as pessoas mais esperam", comenta Gamba.



SERVIÇO

Show com Classical Queen

Dia: Sábado (18)

Horário: 21h

Local: Centro Cultural Thathi COC (Rua General Glicério, 398 – Centro - Araçatuba)

Ingressos: R$ 60 (cadeira Vip), R$ 40 (cadeira fundo), R$ 480 (mesa para quatro pessoas)

Informações: (18) 99607-8264 e (18) 99761-9770





