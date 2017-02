Forças Armadas e Força Nacional ficarão no ES por mais 20 dias Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 20h00





Comentários via Facebook:





As Forças Armadas e a Força Nacional de Segurança permanecerão nas ruas do Espírito Santo por mais 20 dias. Nesta quarta-feira, 15, o governo capixaba renovou o decreto que mantém soldados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica fazendo o patrulhamento nas ruas da Grande Vitória até a segunda semana de março. A permanência da Força Nacional de Segurança por igual período já havia sido confirmada.



Desde o final de semana, 2.830 soldados das Forças Armadas e 300 agentes da Força Nacional de Segurança estão no Estado. O contingente começou a chegar ainda na terça-feira, 7, e foi aumentando ao longo da semana passada a pedido do governo do Estado. O Espírito Santo vive uma paralisação da Polícia Militar desde o dia 4.



Nesta quarta-feira, 2.417 PMs de todo o Estado se apresentaram para o serviço. O número representa aproximadamente 1/4 do efetivo total. O policiamento, contudo, é feito abaixo das condições ideais, já que o movimento de mulheres que bloqueia o acesso aos batalhões impede a saída de viaturas, policiais fardados ou armas.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão